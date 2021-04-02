Санкции затронут граждан Украины, занимающихся поставками на Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на «оккупированных территориях».
Основанием может стать статья о финансировании терроризма, которая легла в основу обвинениям, выдвинутым против представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и Виктора Медведчука.
По словам бывшего первого замглавы СБУ Виктора Трепака, на Украине происходит легализация контрабанды, в частности, сигарет.
«В этих схемах (сигаретной контрабанды. — Ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем — через границу «пускать» в Европу», — рассказал Трепак.
По данным издания, ГБР уже начало проводить обыски у людей, аффилированных контрабандными потоками.