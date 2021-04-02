Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 2 апреля может принять решение о санкциях против граждан Украины, занимающихся поставками контрафакта из ЛДНР. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на свои источники

Санкции затронут граждан Украины, занимающихся поставками на Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на «оккупированных территориях».

Основанием может стать статья о финансировании терроризма, которая легла в основу обвинениям, выдвинутым против представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Виктора Трепака, на Украине происходит легализация контрабанды, в частности, сигарет.

«В этих схемах (сигаретной контрабанды. — Ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем — через границу «пускать» в Европу», — рассказал Трепак.

По данным издания, ГБР уже начало проводить обыски у людей, аффилированных контрабандными потоками.