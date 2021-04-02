«Как сказал президент республики [Эмманюэль Макрон] год назад, имеется настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России», — отметил он в эфире телеканала BFMTV.
Бон также подчеркнул, что у Парижа и Берлина разные позиции по поводу газопровода, но стороны ведут переговоры, чтобы достичь общего знаменателя.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.