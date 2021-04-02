У Франции есть опасения по поводу трубопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон, передает РИА Новости 2 апреля

«Как сказал президент республики [Эмманюэль Макрон] год назад, имеется настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России», — отметил он в эфире телеканала BFMTV.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.