Когда избирали Байдена, все в один голос говорили, что Байден занимался Украиной и теперь то он точно будет заниматься Украиной на посту президента еще больше, напомнил Царев.
«Однако Украина для Байдена токсична из-за сына Хантера, до сих пор идет разбирательство, тянется коррупционный шлейф», — подчеркнул Царев.
При этом позиция Зеленского и Украины всегда была очень гибкой, они пытались сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и не ссориться с демократами.
Поэтому Байден сторонится прямых контактов с Зеленским, подчеркнул Царев.