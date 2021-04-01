Украина стала токсичной для президента США Джо Байдена из-за коррупционных скандалов, в которые оказался вовлечен он сам и его сын Хантер, сказал известный украинский политик Олег Царев в интервью Youtube-каналу Украина.ру

Когда избирали Байдена, все в один голос говорили, что Байден занимался Украиной и теперь то он точно будет заниматься Украиной на посту президента еще больше, напомнил Царев.

«Однако Украина для Байдена токсична из-за сына Хантера, до сих пор идет разбирательство, тянется коррупционный шлейф», — подчеркнул Царев.

Назад дороги нет. Как слова Байдена о Путине изменят мир © REUTERS, Kevin Lamarque

Поэтому Байден сторонится прямых контактов с Зеленским, подчеркнул Царев.