Во Львове полицейские остановили автомобиль, водителем которого была 14-летняя девочка. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе патрульной полиции Львова в Facebook

Девочку за рулём заметили вечером 31 марта. Она вела автомобиль Honda CR-V и попала в поле зрения полиции на улице Кульпарковской.

«С пассажирского места вышел мужчина и сказал, что он папа малолетней водительницы. По его словам, 14-летней дочери стало неинтересно ездить на площадках, и они выехали на настоящие дороги», — говорится в сообщении.

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Ребенка напугало вмешательство полицейских. Отмечается, что юной водительнице подарили брелок и светоотражающий фликер. Затем девочка пересела на заднее сиденье и ехала пристегнувшись.