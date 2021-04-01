Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что политсила будет разбираться в ситуации со скандальной перепиской коллеги по фракции Анны Колесник. Об этом 1 апреля он рассказал в комментарии изданию «Страна»

Ранее на внеочередном заседании парламента 30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак докладывал в парламенте о ситуации в Донбассе. В это время журналисты заметили, что Колесник отправила одному из своих контактов сообщения: «Мы слушаем Хомчака», «Нужно сваливать из этой страны». Позже в своем Facebook Колесник подтвердила факт переписки, но уточнила, что якобы имела в виду уезжать «не навсегда», а в отпуск на майские праздники.

«Нужно валить из страны»: депутат Рады объяснилась за скандальное сообщение © Facebook

«Мое личное мнение: если это действительно вырвано из контекста и она сможет это доказать, то нет ничего криминального, каждый обсуждает свой отдых, как считает нужным. Я знаю Аню и пока далек от мнения, что она могла специально такие проявления непатриотизма проявлять… Будем разбираться, мы со всеми нашими кейсами разбираемся», — сообщил Корниенко.

Также по его словам, Колесник является достаточно патриотичным человеком, который прошел вместе со «Слугой народа» много выборов. Понять ситуацию по одному скриншоту в Telegram, по словам Корниенко, очень тяжело.