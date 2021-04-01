Современный украинский язык «напичкан» массой наспех выдуманных слов, которые были насильственно в него записаны. Статью, посвященную подобным «неологизмам», написала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Например, по словам автора, в украинском языке не существует такого выражения — Чахлык Невмырущий, то есть Кощей Бессмертный.

«На самом деле на украинском он всё тот же Кощей, или, по некоторым сведениям, Костий Бездушный», — отмечает автор.

Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком? Змея Горыныча. Его неестественным для украинского языка образом именовали «Вужыком Вогнэпальным», что, по мнению Мурзиной, неверно.

Также отмечается, что, несмотря на свою «неправильность», Чахлык Невмырущий уже «пробрался» в Google-переводчик.

Подробнее о выдуманных словах в украинском языке читайте в статье на сайте Украина.ру.