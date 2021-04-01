Например, по словам автора, в украинском языке не существует такого выражения — Чахлык Невмырущий, то есть Кощей Бессмертный.
«На самом деле на украинском он всё тот же Кощей, или, по некоторым сведениям, Костий Бездушный», — отмечает автор.
То же касается еще одного сказочного героя — Змея Горыныча. Его неестественным для украинского языка образом именовали «Вужыком Вогнэпальным», что, по мнению Мурзиной, неверно.
Также отмечается, что, несмотря на свою «неправильность», Чахлык Невмырущий уже «пробрался» в Google-переводчик.
Подробнее о выдуманных словах в украинском языке читайте в статье на сайте Украина.ру.