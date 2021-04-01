Министерство иностранных дел Украины назвало провокацией появление антиукраинских плакатов на заборах возле здания посольства Украины в России и направило соответствующую ноту протеста. Об этом 1 апреля внешнеполитическое ведомство сообщило в Facebook.

Отмечается, что 30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями «оскорбительного характера».

«Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе. Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в сообщении.

МИД Украины потребовал от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ. «Дерзкое посягательство»: МИД Украины возмутился «российско-украинским» поэтом Шевченко © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее, в ночь на 16 марта, к годовщине референдума о статусе Крыма киевляне на улицах столицы возле домов, где живут и работают российские дипломаты, разместили плакаты, на которых изображены сотрудники посольства России и надписи на украинском и русском языках: «Крым — это Украина».

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.