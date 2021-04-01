Активисты из «Национального корпуса» объявили о подготовке акции в костюмах клоунов у Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 1 апреля Vesti.ua

В честь Дня смеха двое членов «Нацкорпуса» нарядились в костюмы клоунов и побрызгались фальшивой кровью.

Также они надели маски с фотографиями блогера и политика Анатолия Шария и сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Националисты анонсировали акцию у Офиса президента. Они стали монтировать металлические конструкции, на которые вешают «окровавленную» марлю. Клоунов, прижавшихся лицом к стене, фотографируют СМИ.

Сообщается, что перформанс «Нацкорпуса» посвящен введению Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) санкций в отношении Медведчука и преследованию Шария.

Ранее СБУ предъявило подозрение Анатолию Шарию в госизмене. Кроме того, суд принял иск Министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность Партии Шария.