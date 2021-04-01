Европа предложила Украине участвовать в производстве водорода в качестве поддержки страны в рамках политики Евросоюза. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

Европа без газа: Германия хочет закупать водород в России © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк Константином Гурой, на которой обсудили потенциал Украины в сфере производства водорода. Украинский премьер Денис Шмыгаль еще в январе говорил, что водородный потенциал страны «высокий».

Марунич напомнил, что водород добывается из воды или природного газа, поэтому Европа и сама будет его производить, но при этом она рассчитывает, что водорода будет нужно много, поэтому и Украине в этой схеме место найдется.

«Во-вторых, это какая-никакая поддержка Украины в рамках политики ЕС, вы же понимаете. Это, условно говоря, рынок сбыта, какая-никакая экономика, какие-то рабочие места. Но это все в весьма отдаленной перспективе», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что водородная энергетика — это пилотный проект на нулевой стадии, который на Украине существует только на бумаге.

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