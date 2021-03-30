Создание производства водорода на Украине — дело весьма отдаленной перспективы, пока все заявления властей страны в этой сфере не более чем пиар, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Эксперты Европейской экономической комиссии ООН на днях провели онлайн-встречу с ВРИО главы Госэнергоэффективности Константином Гурой, на которой обсудили потенциал Украины в сфере производства водорода.

Украинский премьер Денис Шмыгаль еще в январе говорил, что водородный потенциал страны «высокий».

Между тем в России уже достаточно успешно используется водородное топливо. Например, в Санкт-Петербурге еще в 2019 году испытали водородный трамвай, автобус на водороде планируют сделать к 2023 году, а к 2024-му должен быть налажен выпуск локомотивов на водородном топливе.

- Дмитрий, почему сейчас стали говорить о производстве водорода на Украине?

— Ну, там же есть Green Deal, есть водородная программа, и Европа планирует в ближайшие годы увеличить поступление водорода, а его где-то произвести нужно.

Водородная ловушка: что кроется за сделкой между Siemens и Ахметовым © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Вопрос в другом: этот самый водород должен быть «чистым», «зеленым» или «голубым».

Это означает, что энергия, используемая для его производства, должна быть получена из «чистых» источников, а не на «грязной» теплоэлектростанции.

В принципе, Украина определенный потенциал имеет, но не решен вопрос с тем, как произведенный водород доставлять в Евросоюз.

По системе существующих трубопроводов это вряд ли представляется возможным, потому что потери будут слишком высоки.

Вероятно, возможны технические решения, которые позволят это сделать, но это не вопрос ближайшей перспективы.

Европа заинтересована, Украина тоже заинтересована денег заработать, но пока это сугубо теоретический проект, потому что на Украине есть лишь один стартап по производству водорода, да и то он находится в стадии обсуждения.

Якобы где-то в центре страны возможно возведение объекта, который бы производил водород, и это якобы обсуждалось на консультациях между властями Украины и ФРГ.

По факту это только один пилотный проект на самой начальной стадии реализации.

- Не связано ли усиление внимания к водородной теме с тем, что все осознали: «Северный поток – 2» будет достроен и Украине придется что-то делать со своей ГТС?

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Просто в Европе хотят развивать водородную экономику, потому что ее считают более чистой, чем углеводородная или углеродная, с использованием угля.

- Можете немного подробнее рассказать, в чем заключается этот высокий потенциал Украины в водородной энергетике, о котором говорил Шмыгаль?

— Никакого высокого потенциала нет, это пиар-заявление. Потенциал есть, как и у любого государства.

Водород добывают либо из воды, либо из природного газа. Газа на Украине немного, зато воды достаточно. Но, опять же, Европа принимает «чистый» водород, «зеленый» или «голубой», и это очень большая проблема.

А у нас здесь, в принципе, есть нюанс. В чем он заключается? В том, что у нас сейчас на Украине переизбыток мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — это солнечная и ветровая энергетика — со всеми вытекающими последствиями.

В регионах производства возобновляемой энергии как раз и можно «клепать» водород.

- А почему Европа хочет производить водород на Украине? Почему бы европейцам не «клепать» его у себя?

— Европа и сама будет его производить, она рассчитывает, что водорода будет нужно много, поэтому и украинскому водороду место найдется, возможно, и другим странам.

Во-вторых, это какая-никакая поддержка Украины в рамках политики ЕС, вы же понимаете. Это, условно говоря, рынок сбыта, какая-никакая экономика, какие-то рабочие места. Но это все в весьма отдаленной перспективе.

- Насколько это рентабельное производство сейчас? Когда можно выйти на окупаемость?

Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind

Пока водородная энергетика — это пилотный проект на самой нулевой стадии. На Украине она существует только на бумаге, так что рентабельность — это очень отдаленная перспектива.

То, что Шмыгаль там пропагандой занимается, это ничего не значит.

- А сколько денег понадобится на то, чтобы выйти на рентабельность в производстве водорода?

— Насколько мне известно, даже Министерство энергетики Украины не публиковало в открытом доступе никаких данных на этот счет, даже предварительных оценок.

Может, они и есть, но абсолютно непубличные. Поэтому не готов вам сказать.