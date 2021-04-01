«Потенциал» Украины в производстве водорода не больше и не меньше, чем у остальных стран, где есть вода и природный газ. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

Названы объемы прокачки водорода по «Северному потоку-2» © nord-stream2.com Константином Гурой, на которой обсудили потенциал Украины в сфере производства водорода. Украинский премьер Денис Шмыгаль еще в январе говорил, что водородный потенциал страны «высокий».

«Никакого высокого потенциала нет, это пиар-заявление. Потенциал есть, как и у любого государства. Водород добывают либо из воды, либо из природного газа. Газа на Украине немного, зато воды достаточно», — отметил Марунич.

При этом он напомнил, что Европа принимает только «чистый» водород, «зеленый» или «голубой», а на Украине сейчас переизбыток мощностей возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой энергетики). Именно в регионах производства возобновляемой энергии и можно «клепать» водород, подчеркнул экономист.

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