Киев заинтересован в дальнейшем обострении ситуации в Донбассе и поддержании мифа о так называемой российской агрессии. Об этом 31 марта заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости

Как предупредил в среду, 31 марта, в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев, нежелание нынешней украинской власти идти на какие-либо компромиссы в вопросах мирного урегулирования на востоке страны может привести к тому, что вопрос мира в Донбассе будут решать без участия Киева.

Не далее чем накануне в формате видеоконференции прошли переговоры руководителей РФ, Франции и Германии, на которых, в частности, затрагивали и проблему конфликта на востоке Украины. Но происходило это без участия президента Украины Владимира Зеленского.