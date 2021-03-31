Ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в стране можно умножать на пять, а то и на десять. Ее слова привело агентство УНН 30 марта

«Худшее еще впереди»: иммунолог дал прогноз об эпидемии COVID-19 на Украине © REUTERS, Gleb Garanich

«Я помню, тогда ездила по пустынным улицам, и тут вижу — очередь стоит, как за хлебом в блокадном Ленинграде. Оказывается, это на тестирование. И эти люди стоят и друг друга заражают. А нельзя — весь смысл мероприятий в разъединении людей, а не в скученности. Сейчас ситуация такова, что возможностей уже больше, но люди уже не хотят этим заниматься. Официальную статистику можно на 10 умножать, на пять так точно», — заявила Голубовская.

Она подчеркнула, что сегодня Украина переживает самый тяжелый период с начала пандемии, а текущая волна COVID-19 по интенсивности примерно в пять раз тяжелее осенней.

На прошлой неделе на Украине был зафиксирован рекорд по числу заболевших и умерших: 18 132 и 362 соответственно за сутки. Иммунолог Андрей Волянский считает, что пик эпидемии коронавирусной инфекции на Украине еще только грядет.