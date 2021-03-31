По ее словам, виной тому то, что украинцы больше не хотят делать тесты на COVID-19, притом что такая возможность есть.
«Я помню, тогда ездила по пустынным улицам, и тут вижу — очередь стоит, как за хлебом в блокадном Ленинграде. Оказывается, это на тестирование. И эти люди стоят и друг друга заражают. А нельзя — весь смысл мероприятий в разъединении людей, а не в скученности. Сейчас ситуация такова, что возможностей уже больше, но люди уже не хотят этим заниматься. Официальную статистику можно на 10 умножать, на пять так точно», — заявила Голубовская.
Она подчеркнула, что сегодня Украина переживает самый тяжелый период с начала пандемии, а текущая волна COVID-19 по интенсивности примерно в пять раз тяжелее осенней.
На прошлой неделе на Украине был зафиксирован рекорд по числу заболевших и умерших: 18 132 и 362 соответственно за сутки. Иммунолог Андрей Волянский считает, что пик эпидемии коронавирусной инфекции на Украине еще только грядет.