За минувшие сутки коронавирус на Украине обнаружили у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев. Об этом 31 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook

Степанов объяснил высокую смертность от COVID-19 на Украине © Facebook, Максим Степанов

Больше всего украинцев за 24 часа умерли в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

С начала пандемии на Украине зафиксировали уже 32 825 летальных случаев, заболели больше 1,6 млн человек.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом держится на высоком уровне. Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается больше месяца. Вакцинация в стране началась только 24 февраля. Почти все области перешли в «красную» (самую опасную) зону карантина.