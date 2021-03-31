На сегодня это рекордное количество летальных случаев. До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая (25 марта).
Больше всего украинцев за 24 часа умерли в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.
С начала пандемии на Украине зафиксировали уже 32 825 летальных случаев, заболели больше 1,6 млн человек.
Суточный показатель заболеваемости коронавирусом держится на высоком уровне. Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается больше месяца. Вакцинация в стране началась только 24 февраля. Почти все области перешли в «красную» (самую опасную) зону карантина.