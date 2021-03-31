По его словам, сейчас главной целью правительства является недопущение распространения инфекции в крупных городах, при этом не останавливая работу бизнеса и социальных учреждений «репрессивными мерами» и «ограничением гражданских свобод».
«Мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на опережение, не дожидаясь решения по конкретным областям», — сказал Немчинов.
Он отметил, что для контроля над ситуацией с коронавирусом властям достаточно лишь отслеживать соблюдение гражданами социальной дистанции в общественных местах и масочного режима.
При этом министр не исключил, что кабмин может вернуться к рассмотрению вопроса о введении общенационального локдауна, если обстановка с заболеваемостью серьезно ухудшится.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. С 24 февраля на территории страны началась вакцинация препаратом Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Большинство украинских регионов к настоящему времени остаются в «красной» зоне распространения инфекции.