Правительство Украины не намерено объявлять тотальный локдаун на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны. Об этом сообщил 30 марта министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телеканала «Дом»

Глава Минздрава пообещал, что вся Украина не закроется на локдаун © Facebook, Максим Степанов

«Мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на опережение, не дожидаясь решения по конкретным областям», — сказал Немчинов.

Он отметил, что для контроля над ситуацией с коронавирусом властям достаточно лишь отслеживать соблюдение гражданами социальной дистанции в общественных местах и масочного режима.

При этом министр не исключил, что кабмин может вернуться к рассмотрению вопроса о введении общенационального локдауна, если обстановка с заболеваемостью серьезно ухудшится.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. С 24 февраля на территории страны началась вакцинация препаратом Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Большинство украинских регионов к настоящему времени остаются в «красной» зоне распространения инфекции.