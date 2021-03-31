Как утверждает пострадавший покупатель, продавец в магазине заверил его, что сыр свежий.
Дома покупатель обнаружил, что сыр испорчен — покрыт белой плесенью. При этом он вовсе не относится к элитным сортам сыра, в которых плесень должна присутствовать по определению.
Больше всего клиента магазина поразил ценник продукта. На нем указано, что сыр произведен 30 марта, хотя он купил его 29-го числа.
В магазине сыр не обменяли на другой и деньги за покупку возвращать отказались.
«Хотелось бы предупредить будущих покупателей: проверяйте товар, не отходя от кассы. Будьте бдительны!» — предостерег любитель сыра других покупателей.
В комментариях шутливо отметили, что сыр из будущего, поэтому он в принципе еще не мог испортиться.