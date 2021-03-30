Путин рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Путин рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк
Пакистанский лидер написал, что у него подтвердился коронавирус после того, как он сделал первую прививку вакциной. Вторая доза должна была быть на следующей неделе.

«Я принял первую дозу вакцины от коронавируса, но антитела начинают накапливаться после второй дозы. Пожалуйста, будьте осторожны», — написал Алви.

Отмечается, что пакистанский лидер сделал прививку вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта. По данным компании, эффективность препарата наступает через 28 дней после введения второй дозы и составляет 79,34%.

Ранее, 23 марта, президент России Владимир Путин также сделал первую инъекцию вакцины от COVID-19. Вторую дозу он получит через три недели. В Кремле не уточнили, какую из трех российских вакцин выбрал президент. Глава государства сообщил, что после прививки температуры у него не было, однако на следующий день его «немножко поламывало».

Среди мировых лидеров от коронавируса также вакцинировались президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, королева Великобритании Елизавета II и другие.