Президент Пакистана Ариф Алви заболел коронавирусом, приняв первую дозу вакцины. Он сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте 29 марта

Путин рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Я принял первую дозу вакцины от коронавируса, но антитела начинают накапливаться после второй дозы. Пожалуйста, будьте осторожны», — написал Алви.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے



میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اللّٰہ کورونا سے متاثر لوگوں پررحم فرمائے۔ میں نے کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی لیکن اینٹی باڈیز دوسری خوراک کے بعد بننا شروع ہوتی ہیں۔ براۓ مہربانی احتیاط جاری رکھیں۔ — Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) March 29, 2021

Отмечается, что пакистанский лидер сделал прививку вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта. По данным компании, эффективность препарата наступает через 28 дней после введения второй дозы и составляет 79,34%.

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کورونا کی ویکسین لگوانے کوویڈ ویکسینیشن مرکز، ترلائی (اسلام آباد) پہنچے



صدر مملکت اور بیگم ثمینہ عارف علوی کو کورونا کی ویکسین لگائی گئی



دنیا بھر میں اشرافیہ نے لائن توڑ کر ویکسین لگوائی، صدر مملکت#CovidVaccine #Covid19 pic.twitter.com/Zb0jcChNKh — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) March 15, 2021

Ранее, 23 марта, президент России Владимир Путин также сделал первую инъекцию вакцины от COVID-19. Вторую дозу он получит через три недели. В Кремле не уточнили, какую из трех российских вакцин выбрал президент. Глава государства сообщил, что после прививки температуры у него не было, однако на следующий день его «немножко поламывало».

Среди мировых лидеров от коронавируса также вакцинировались президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, королева Великобритании Елизавета II и другие.