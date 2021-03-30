Пакистанский лидер написал, что у него подтвердился коронавирус после того, как он сделал первую прививку вакциной. Вторая доза должна была быть на следующей неделе.
«Я принял первую дозу вакцины от коронавируса, но антитела начинают накапливаться после второй дозы. Пожалуйста, будьте осторожны», — написал Алви.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) March 29, 2021
اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے
میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اللّٰہ کورونا سے متاثر لوگوں پررحم فرمائے۔ میں نے کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی لیکن اینٹی باڈیز دوسری خوراک کے بعد بننا شروع ہوتی ہیں۔ براۓ مہربانی احتیاط جاری رکھیں۔
Отмечается, что пакистанский лидер сделал прививку вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта. По данным компании, эффективность препарата наступает через 28 дней после введения второй дозы и составляет 79,34%.
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کورونا کی ویکسین لگوانے کوویڈ ویکسینیشن مرکز، ترلائی (اسلام آباد) پہنچے— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) March 15, 2021
صدر مملکت اور بیگم ثمینہ عارف علوی کو کورونا کی ویکسین لگائی گئی
دنیا بھر میں اشرافیہ نے لائن توڑ کر ویکسین لگوائی، صدر مملکت#CovidVaccine #Covid19 pic.twitter.com/Zb0jcChNKh
Ранее, 23 марта, президент России Владимир Путин также сделал первую инъекцию вакцины от COVID-19. Вторую дозу он получит через три недели. В Кремле не уточнили, какую из трех российских вакцин выбрал президент. Глава государства сообщил, что после прививки температуры у него не было, однако на следующий день его «немножко поламывало».
Среди мировых лидеров от коронавируса также вакцинировались президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, королева Великобритании Елизавета II и другие.