Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество подписать Международный договор о пандемии, который позволит решить проблему изоляции государств друг от друга. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины, опубликованном 30 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Ни одно правительство или многостороннее агентство не может справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации», — говорится в коммюнике.

В договоре речь идет об общем и равноправном доступе к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.

Свои подписи под ним оставили Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии и лидеры ряда других государств, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 443 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего больных обнаружили в США. С начала пандемии подтверждено 2 803 988 смертей от COVID-19. За все время пандемии вылечились почти 103 миллиона человек.