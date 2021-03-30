В частности, обнародован коммюнике лидеров ряда стран относительно договора.
«Ни одно правительство или многостороннее агентство не может справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации», — говорится в коммюнике.
В договоре речь идет об общем и равноправном доступе к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.
Свои подписи под ним оставили Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии и лидеры ряда других государств, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
За минувшие сутки в мире диагностировали более 443 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего больных обнаружили в США. С начала пандемии подтверждено 2 803 988 смертей от COVID-19. За все время пандемии вылечились почти 103 миллиона человек.