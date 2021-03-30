Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с подписчиками рецептом нового блюда под названием «паштейш». Он рассказал о нем в своем Instagram-аккаунте 29 марта

«Это наш плюс»: кулинар-русофоб Клопотенко сравнил Украину с Зимбабве © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Он уточнил, что немного упростил рецепт паштейша, чтобы его было удобнее готовить.

Так, согласно рецепту Клопотенко, для крема необходимо заварить сироп (вода, 200 г сахара, 1/2 ч. л. корицы, цедра одного лимона), который потом необходимо смешать со 150 мл кипящего молока.

Это не все: шесть желтков надо смешать с пакетиком ванильного сахара, 40 г муки и еще 150 мл молока. Эту смесь поставить на маленький огонь и порционно вливать в горячее молоко с сиропом, постоянно помешивая. Варить крем, пока он не загустеет.

После этого заварной крем надо соединить со слоеным тестом и запекать в течение 15 минут при 240 градусах.

«Ел паштейши и вспоминал, как стоял в Португалии на скале и смотрел на океан. Пусть у вас будут такие же эмоции», — заключил Клопотенко.