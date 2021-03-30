Ранее Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тем же указом он отменил назначение судьей Александра Касминина.
«Я буду его (указ президента — ред.) обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным. Вся аргументация есть в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время», — заявил Тупицкий.
По его словам, несмотря на указ Зеленского, он до сих пор является главой Конституционного суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.
Ранее Тупицкий издал распоряжение о специальном пленарном заседании Конституционного суда, которое состоится 12 апреля. Участники заседания рассмотрят указ об увольнении Тупицкого и Касминина.