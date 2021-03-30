Александр Тупицкий планирует обжаловать в Верховном суде Украины указ президента Владимира Зеленского об отмене указа о его назначении судьей Конституционного суда. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net 29 марта

КСУ рассмотрит указ Зеленского об увольнении Тупицкого © пресс-служба КСУ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тем же указом он отменил назначение судьей Александра Касминина.

«Я буду его (указ президента — ред.) обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным. Вся аргументация есть в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время», — заявил Тупицкий.

По его словам, несмотря на указ Зеленского, он до сих пор является главой Конституционного суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.

Ранее Тупицкий издал распоряжение о специальном пленарном заседании Конституционного суда, которое состоится 12 апреля. Участники заседания рассмотрят указ об увольнении Тупицкого и Касминина.