Использование турецких беспилотников Bayraktar TB2 при мощном противодействии средств радиоэлектронной борьбы может обернуться против того, кто их применяет. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Ищенко проанализировал сценарий развития конфликта в Донбассе © Скриншот из видео Украина.ру Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган налаживают сотрудничество в военной сфере между Киевом и Анкарой. Также стало высказываться мнение, что пример операции Баку в Карабахе может повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса.

Bayraktar — это такое средство нападения, которое эффективно против неподготовленного к этому противника и слабого в технологическом отношении, пояснил эксперт.

«И при использовании беспилотников при мощном противодействии средств радиоэлектронной борьбы все может пойти не по плану, а на то, чтобы вести бой в городских условиях, мотивации, которая была в 2014-2015 годах, у Вооруженных сил Украины уже не хватает. Сейчас в бригадах, которые находятся на линии соприкосновения, некомплект, очень много заробитчан. А это люди со специфической мотиваций, которые контактный бой вряд ли потянут, тем более наступление, которое всегда сопряжено с жертвами», — указал Золотарев.

Мы видим попытки внесения законодательных актов, которые должны, по идее, без общей мобилизации обеспечить комплектование частей ВСУ, но это все равно паллиативное решение, заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.