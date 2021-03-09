Киев стягивает технику к границам с Донбассом, чтобы настоять с позиции силы на «Минске-3» или продемонстрировать Европе «оскал русского медведя», чтобы вернуться к ситуации 2014 года, считает украинский политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей Владимирович, на днях украинская делегация сорвала заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, покинув его до завершения, а 5 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины. Свидетельствуют ли такие действия и заявления о подготовке украинской власти к более решительным действиям на донбасском направлении?

— Действительно, существует риск того, что мы можем получить на Донбассе обострение или нечто большее, когда некоторые горячие головы, вдохновленные опытом Азербайджана в Карабахе, решат нечто подобное провернуть и на Донбассе. Однако сравнивают сравнимое. Здесь все, как у Чехова: если в первом акте на стене висит ружье, то во втором оно обязательно выстрелит. Любое, даже самое длительное прекращение огня, если оно не подкрепляется политическими решениями, рано или поздно сменяется обострением, поскольку военные воспринимают это лишь как некоторую передышку между боевыми действиями.

Вопрос только в том, насколько далеко все зайдет и какие цели преследует Киев. Может, зацепившись за Донецк и Горловку, частично зайдя в города, начать переговоры о «Минске-3» условно (это может быть уже и не «Минск», судя по отношениям с Белоруссией), но уже с более сильных позиций, диктуя условия. Или же речь идет о том, чтобы, собственно, довести ситуацию до того, чтобы продемонстрировать Европе оскал русского медведя и вернуть европейцев к той солидарной позиции, которая была в 2014 году в отношении антироссийских санкций.

Мы можем пока только гадать. Но то, что техника стягивается, очевидно, и ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что обострение возможно, как только закончится период распутицы.

- «План Б» по Донбассу, о котором неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает один из описанных сценариев или все-таки более миролюбивый вариант?

— Я думаю, для миролюбивого сценария не пришлось бы стягивать технику. Я ж почему и говорю: если оружие появляется в первом акте, то во втором оно должно выстрелить.

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил - В таком случае как следует действовать России?

— На самом деле ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Поэтому я думаю, что как раз, как и в 2008 году, Россия может поступить вопреки прогнозируемым сценариям: тогда тоже говорили о том, что русские танки зайдут в Тбилиси, но в благоразумных считанных километрах продвижение было остановлено, и кое-кого это обстоятельство расстроило. Так и здесь.

Также не будем забывать, что тут, во-первых, несколько сот тысяч граждан Российской Федерации, во-вторых, после слов [президента России Владимира] Путина о том, что «Донбасс не бросим», созерцать кровопролитие никто не будет — может появиться и третий армейский корпус, как это уже случалось в 2014-2015 годах. Я не исключаю такой возможности непосредственного вмешательства. Ну и не будем забывать о том, что возможны какие-то асимметричные ответы: объявление бесполетной зоны или использование средств радиоэлектронной борьбы.

- Кстати, один из нардепов от «Слуги народа» на днях показал фотографии беспилотников Bayraktar TB2, которые Турция собирает для Украины. Насколько это серьезное оснащение?

— Bayraktar — это такое средство нападения, которое эффективно против неподготовленного к этому противника и слабого в технологическом отношении. И при использовании беспилотников при мощном противодействии средств радиоэлектронной борьбы все может пойти не по плану, а на то, чтобы вести бой в городских условиях, мотивации, которая была в 2014-2015 годах, у Вооруженных сил Украины уже не хватает. Сейчас в бригадах, которые находятся на линии соприкосновения, некомплект, очень много заробитчан. А это люди со специфической мотиваций, которые контактный бой вряд ли потянут, тем более наступление, которое всегда сопряжено с жертвами.

Мы видим попытки внесения законодательных актов, которые должны, по идее, без общей мобилизации обеспечить комплектование частей ВСУ, но это все равно паллиативное решение.

- По идее, гибель украинской армии была бы нежелательным сценарием для США. Играет ли какую-то роль американский фактор в планах Киева относительно Донбасса?

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил Михаил] Саакашвили. Поэтому, еще раз подчеркиваю, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью.

- А может ли Украина как-то воспользоваться конфликтом между Россией и США вокруг «Северного потока-2»?

— Знаете, тут надо быть профильным экспертом в энергетике, поскольку, с одной стороны, да, по логике вещей, как только запустится «Северный поток», Украина теряет свое монопольное положение. Но с другой стороны, Германия обуславливает, чтобы какой-то объем транзита сохранился у Украины.

При этом посмотрите на цифры: объем потребления газа в Европе повсеместно снижается. Конечно, в связи с выводом из эксплуатации атомных электростанций в Германии будет период увеличения потребления, но в долгосрочной перспективе понятно, что того объема газа, который был необходим Европе в конце 20 столетия — в 00-х, уже не надо. Поэтому то, что украинская газотранспортная система будет плавно терять свою значимость, — это понятно.

Мне, допустим, непонятен ряд аспектов по «Северному потоку» и «Южному потоку», учитывая, что Турция очень активно сейчас закупает газ в Азербайджане и, думаю, будет двигаться дальше в сторону туркменского газа, при этом сокращая потребление российского. Стоило ли вкладывать миллиарды в столь переменчивого партнера? То есть это очень такая деликатная тема.

И ясно, что Россия заинтересована в тишине в Донбассе, чтобы достроить «Северный поток-2». Но иногда ради каких-то более важных стратегических аспектов можно пожертвовать какими-то экономическими выгодами. Возможно, тут будет та самая ситуация.

Для обстрелов Донбасса. Как Украина использует минометы, не запрещенные Минскими соглашениями © voi.com.ua - Согласно опросу центра «Социальный мониторинг», почти 19% украинцев считают, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» может стать миротворцем в Донбассе. Насколько оправданны такие ожидания?

— У меня скептическое отношение к «Оппозиционной платформе» в силу того, что это реестровые оппозиционеры. Чтобы не быть голословным: помните времена [четвертого президента Украины Виктора] Януковича, когда меньшинство националистов ставило на уши Верховную Раду при большинстве регионалов? А в ответ на отключение каналов [председателя политсовета ОПЗЖ Виктора] Медведука какая реакция ОПЗЖ? Пламенная речь [одного из лидеров ОПЗЖ Вадима] Рабиновича, и все? Они даже не смогли заблокировать трибуну.

По социологии, по фокус-группам, избиратель, который свято верил в то, что в Медведчуке присутствует момент силы, мягко говоря, разочарован. И если говорить о миротворчестве, должна быть сильная позиция. А что демонстрирует ОПЗЖ? Пока этого момента силы люди не видят. Да, она говорит правильные вещи, но это больше виртуальная политика.