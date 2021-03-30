Возможно, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе Россия будет более активно участвовать в этих операциях, и в этом случае армия ДНР/ЛНР может перейти в масштабное наступление и освобождать огромные территории. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Пургин: Донбасс сделал цивилизационный выбор © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Эксперт считает, что в этом случае начнется массовый переход офицеров и солдат Украины (не менее 80%) на сторону Донбасса и России, как это произошло в Крыму.

«Более-менее понятно, что русскоязычные области Украины должны пойти по пути Крыма. В Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях результаты референдума будут примерно такими же, какими они были в Крыму», — полагает Марков.

Что касается ультранационалистов, то как только эти территории попадут под российский контроль, там начнется расследование массовых убийств 2014 года, после чего можно будет начать международный трибунал над теми, кто участвовал в терроре, добавил политолог.

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