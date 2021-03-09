Украина пытается вести себя жестко в отношении Донбасса, для того чтобы оправдать государственный переворот, затеянный президентом Владимиром Зеленским, считает российский политолог Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

На фоне информации о том, что ВСУ стягивают силы и средства к линии соприкосновения, украинское руководство отметилось целым рядом провокационных заявлений. В МВД, в частности, заявили о готовности приступить к «деоккупации» региона.

- Сергей Александрович, действительно ли Киев или сам Вашингтон готовят силовой захват Донбасса, или же это просто попытка поиграть мускулами?

— Есть несколько версий. Наиболее вероятная состоит в том, что Зеленский осуществляет все эти действия для того, чтобы понравиться администрации Байдена, которая, как они уверены, настроена очень русофобски.

Зеленскому это нужно для того, чтобы администрация Байдена поддержала тот государственный переворот, который он де-факто сейчас осуществляет, пытаясь запретить самую популярную оппозиционную силу «Оппозиционная платформа-За жизнь» и разгромить ее медийные, финансовые и организационные ресурсы.

Очевидно, что это прямое нарушение демократических норм, поэтому для Зеленского важно, чтобы не было никакого осуждения со стороны Вашингтона и Евросоюза, которое может потом иметь негативные последствия.

Ему важно, чтобы была закрыта любая критика. А любая критика закрыта только тогда, когда есть противостояние с Россией. Поэтому он специально стимулирует противостояние с Россией.

- А остальные версии?

— Вторая версия состоит в том, что это не инициатива Зеленского, а инициатива администрации Байдена, которая ставит целью постепенное размораживание конфликта в Донбассе, для того чтобы возобновить войну в июле-августе перед выборами в Госдуму. Нужно, чтобы выборы прошли на фоне санкций и проблем, дабы потом объявить их незаконными и несправедливыми, начав тем самым российский майдан и свержение Владимира Путина.

Третий вариант о том, что прямо сейчас хотят начать новую войну, мне представляется маловероятным. Это скорее имитация военных действий. Мне кажется более реалистичным, что это инициатива Зеленского, чтобы подавить любую критику этого фактического государственного переворота со стороны Евросоюза и США.

Он хочет сделать фотографию себя самого в образе антирусского чудовища, у которого с клыков капает кровь, и послать эту фотографию в Вашингтон и европейские столицы, надеясь, что его никто и никогда не будет ни за что критиковать.

- Если боевые действия все же возобновятся, то какова будет судьба «Северного потока-2»?

— Я думаю, что в этом случае сначала произойдет временное замораживание «Северного-потока-2», а потом — размораживание. Потому что эти боевые действия когда-нибудь закончатся. Сейчас трубоукладчик, который доделывает проект, — наше российское судно. Ему никто ничего запретить не может и рано или поздно он завершит работу.

Я думаю, «Северный поток-2» будет работать, потому что он выгоден немецкой экономике, которая из-за него повысит свою конкурентоспособность. Многие в Москве воспринимают санкции против «СП-2» как антироссийские. Это не совсем так. Это провинциальный подход. Санкции против «СП-2» — в первую очередь антинемецкие санкции, которые должны нанести удар по конкурентоспособности немецких корпораций.

Немецкие элиты это прекрасно понимают, и они с удовольствием будут достраивать. Им было очень важно, чтобы «СП-2» не подорвал транзит российского газа через Украину и не подорвал отчисления украинскому русофобскому режиму. Россия на эти условия согласилась, подписан контракт с киевским репрессивным режимом о том, что «Газпром» будет гарантированно подавать транзит газа.

Тем самым эта немецкая озабоченность снята, и «СП-2», с точки зрения немцев, стал проектом, не имеющим недостатков.

- Могут ли ополченцы Донбасса отбиться самостоятельно, без помощи России?

— Трудно сказать. Конечно, армия Украины больше, чем армия ДНР/ЛНР. Реальное население Донбасса где-то 4-5 млн, а население Украины, по всей видимости, 30 млн. То есть у нее где-то в 6 раз больше мобилизационный потенциал. Но мотивация украинской армии значительно ниже, чем мотивация армии Донбасса. Ополченцы Донбасса воюют против фашизма и воюют за свою Родину. Солдаты Украины воюют за оккупационный режим и против своей Родины. Под влиянием пропаганды это понимают не все, но многие все же понимают.

Плюс ко всему государственность Донбасса — это, скорее, военная республика. В то время как Украина — предельно коррумпированное государство, находящееся под внешней оккупацией. В этом смысле внешние силы в лице России помогают Донбассу, а внешние силы в лице США грабят Украину. Поэтому моральная мотивация у Украины очень низкая, а уровень коррумпированности очень высокий.

С точки зрения боевой техники НАТО оказывает массированную поддержку ВСУ, а Россия оказывает массированную поддержку вооруженным силам Донбасса. С этой точки зрения оценить трудно, насколько эффективны те или иные решения.

Но мы точно можем сказать, что, если армия Донбасса попадет в кризисную ситуацию, подует «северный ветер», Россия окажет непосредственную поддержку. Этот «северный ветер» уже дул в критические ситуации августа-сентября 2014 года и января 2015 года. Это обеспечило крах украинских атак. Возможно, что этот сценарий полностью повторится.

Руслан Бортник: У всех участников донбасского конфликта присутствует двоемыслие и троедействие © Facebook, Ruslan Bortnik

- Во время августовской войны 2008 года одна из причин, почему Россия не взяла Тбилиси и не поставила там пророссийское правительство, состояла в том, что она не знала, что делать с Грузией. Сейчас Россия знает, что делать с Украиной?

— Это нам неизвестно. В общественном сознании такие дискуссии практически не ведутся. Что касается спецслужб, то, возможно, на этом уровне такие дискуссии ведутся, но нам они пока неизвестны.

Более-менее понятно, что русскоязычные области Украины должны пойти по пути Крыма. В Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях результаты референдума будут примерно такими же, какими они были в Крыму.

Другой вопрос, что делать с ультранационалистами. Думаю, необходимо провести суды по их участию в терроре. Потому что, как только эти территории попадут под российский контроль, там начнется расследование массовых убийств 2014 года, после чего можно будет начать международный трибунал над теми, кто участвовал в терроре. Это очень важно в том числе и для преодоления санкций.

- Какие есть риски у этого сценария?

— Если Россия вмешается и буквально пошлет туда свои войска, то в мире начнется чудовищный вой, немедленно будут введены всевозможные санкции и чуть ли не ядерная война последует. Но если начнется реальная военная операция, украинская армия массово начнет переходить на сторону России, а сама Россия возьмет под контроль территории вокруг Киева с перспективой напасть на Киев.

Киев, с одной стороны, русский город, но с другой — антироссийский. Поэтому освобождение Киева на сегодня не актуально. Российские и донбасские войска должны заходить лишь на те территории, где их будут встречать с цветами. В Киеве их встречать с цветами не будут.

Но западники об этом не знают. Они помнят, что Киев — мать городов русских, и что это русскоязычный город. Поэтому когда станет вопрос о захвате Киева, они снимут все санкции и признают все остальные территории частью России, лишь бы мы не трогали Киев.