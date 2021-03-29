Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обвинил Россотрудничество в российской пропаганде и в попытке присвоить «достижения Украины», в том числе борщ, полет в космос и творчество Тараса Шевченко. Об этом он написал 29 марта в своем Telegram-канале

Он отметил, что 9 марта Россотрудничество в лице Российского центра науки и культуры в Киеве проводило «Международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко"». В анонсе Тарас Шевченко был назван «русско-украинским поэтом».

«Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V-X века. Когда РФ стыдно признавать, что без Королёва космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща», — возмутился Ткаченко.

По словам министра, анонс о Шевченко — мелкая провокация и «классические имперские привычки кремлёвцев». Чей борщ и чей Тарас Шевченко? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Ткаченко выразил надежду, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос деятельности филиала «Россотрудничества» на территории Украины в ближайшее время.

Украина отстаивает свое право на борщ на международном уровне. Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия.