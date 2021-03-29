Сотни банков в 11 странах недосчитались десятков миллионов долларов после хакерских атак жителя Тернопольской области. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

Кино и ядерная война. Иногда преувеличение лучше незнания © AFP,

В 2019 году виновником половины всех видов фишинговых атак в Австралии был хакер из Тернопольской области.

Кроме того, под ударом оказались счета клиентов банков из Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.

«По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Разоблачили взломщика чужих счетов в результате международной операции киберполицейских США, Австралии и Украины.

Злоумышленнику предъявили обвинение в разработке и распространении вредоносных программ. За решеткой он может провести до пяти лет.