По версии следствия, украинец разработал вредоносное программное обеспечение для кражи платежных данных клиентов банков.
В 2019 году виновником половины всех видов фишинговых атак в Австралии был хакер из Тернопольской области.
Кроме того, под ударом оказались счета клиентов банков из Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.
«По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Разоблачили взломщика чужих счетов в результате международной операции киберполицейских США, Австралии и Украины.
Злоумышленнику предъявили обвинение в разработке и распространении вредоносных программ. За решеткой он может провести до пяти лет.