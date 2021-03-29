«Если мы сравним ситуацию в конце 1990-х — начале 2000-х, то это разные вещи. Если раньше олигархи сильно рвались в политику и пытались давить на власть, то теперь они превратились в крупные финансово-промышленные группы. Мало кто из олигархов лично пытается присутствовать во власти. Так что главное в этой ситуации — не спешить и не гнать лошадей», — сказал Бондаренко.
Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры. По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, преимущественно олигархов, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.