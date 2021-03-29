На Украине произошла серьезная трансформация олигархии. Об этом заявил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Это еще не атака». Эксперт сказал, чего сейчас ждут украинские олигархи © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры. По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, преимущественно олигархов, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.