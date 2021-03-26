Если раньше украинские олигархи рвались в политику и пытались давить на власть, то теперь они превратились в крупные финансово-промышленные группы, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, преимущественно это олигархи, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

- Константин Петрович, в этом ли главная проблема Украины, что олигархи не дают работать и зарабатывать другим?

— Нет, это не главная проблема. Понимаете, в разных ситуациях один и тот же процесс можно оценивать по-разному. На нынешнем этапе, как бы мы ни относились к олигархам, деолигархизация станет однозначно вредным явлением для Украины, поскольку олигархи являются сегодня естественным барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций на территории Украины.

Если сегодня, условно говоря, мы уберем Ахметова, Коломойского, Пинчука или каким-то образом раскулачим их, то это не значит, что сразу же начнет развиваться средний класс или начнет развиваться малое предпринимательство.

Просто будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, «пустяках», как социальная ответственность бизнеса.

- Не могли бы вы на конкретных примерах показать, чем транснационалы хуже местных олигархов?

— Самый известный пример из истории — трагедия в индийском городе Бхопал в 1980-е годы (взрыв на химическом заводе, последствия которого унесли с собой жизни более 15 тысяч человек. — Ред.), когда люди пострадали из-за нежелания корпораций вкладывать средства в обеспечение безопасности и модернизацию производства.

- И Запад, и президенты Украины не раз объявляли о борьбе с олигархами, но раскулачиваний и посадок так и не произошло. Они не могут или не хотят?

— Дело в том, что тот же Ринат Ахметов — это 20-25% валютной выручки Украины. То же самое можно сказать о других. Если мы посмотрим на сегодняшний Мариуполь, то этот город буквально за несколько лет превратился в жемчужину. В этом заслуга в первую очередь и городских властей, и «Метинвеста», который активно вкладывает в развитие инфраструктуры.

То же самое можно сказать о Запорожье, Днепре и других городах, где крупный бизнес очень активно вкладывается в их развитие. Уберите оттуда крупный бизнес в лице Ахметова, Новинского, Коломойского или Пинчука, и вы увидите, какой упадок будет в этих городах.

- У кого из олигархов сейчас наиболее сильные позиции, и как они оценивают возможную атаку на их активы?

— Традиционно самые сильные позиции у Ахметова, поскольку у него самые крупные активы и самое крупное влияние на политику в стране. Сегодня, мне кажется, речь идет не о борьбе со всеми олигархами, а о борьбе с определенными олигархами.

- Вы уже сказали, что олигархи составляют огромную часть экономики страны и защищают ее от транснациональных корпораций. А как сделать так, чтобы они не держали Украину в заложниках, и как можно аккуратно поменять эту систему?

— Они не держат Украину в заложниках. На самом деле все происходит эволюционным путем. У нас и так произошла серьезная трансформация олигархии. Если мы сравним ситуацию в конце 1990-х — начале 2000-х, то это разные вещи. Если раньше олигархи сильно рвались в политику и пытались давить на власть, то теперь они превратились в крупные финансово-промышленные группы. Мало кто из олигархов лично пытается присутствовать во власти. Так что главное в этой ситуации — не спешить и не гнать лошадей.