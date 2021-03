Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given впервые сдвинули с места. Об этом 27 марта сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути

Отмечается, что кораблю сдвинулся, когда из-под него извлекли более 20 тысяч тонн грунта. Полный Суэц. Что было, когда перекрывали канал между Средиземным и Красным морями © REUTERS, Контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151 километре Суэцкого канала по пути из Китая в Ротердам, полностью перегородив движение, в результате чего образовалась «пробка» из кораблей. По данным Bloomberg, каждый день простоя Суэцкого канала обходится в $9,6 млрд.