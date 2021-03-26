Шевченковский райсуд Киева в очередной раз перенес заседание по делу об убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, сообщает «Шарий.net» 26 марта

По словам матери Олеся Бузины Валентины Павловны, рассмотрение дела умышленно затягивают. В частности, сторона защиты берет слово и выступает по 40 минут, опечатки в документах обсуждаются часами, принимаются маловажные постановления.

«Если такими темпами будет идти рассмотрение, нужно 10 лет на это потратить. Мне 82 года, я доживу? <…> Они ждут моей смерти. Когда уйду я — все. Они не понимают, что есть Божий суд» — сказала она.

Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Андрея Медведько и Дениса Полищука, потому что в противном случае их адвокаты не затягивали бы процесс.

Она также рассказала, что у нее проблемы со здоровьем, однако из-за пандемии COVID-19 она боится ложиться в больницу.

Запланированное на 26 марта заседание по делу об убийстве Бузины не состоялось из-за болезни судьи Антонины Кваши. Следующее судебное заседание назначено на 2 апреля.

В уголовном деле об убийстве Олеся Бузины 25 томов, из них полностью рассмотрен только один.