Суд отправил под домашний арест троих экс-бойцов из батальона «Донбасс», которых Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в организации «частной военной компании» во главе с Семеном Семенченко и Евгением Шевченко. Об этом сообщили 25 марта в Telegram-канале Klymenko Time

ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк Александру Новикову (позывной Хаммер), Игорю Орленко (позывной Соболь) и Сергею Акимовичу (позывной Аким). При этом прокуратура просила отправить всех троих в СИЗО», — говорится в посте.

Накануне СБУ также назвала имя еще одного фигуранта дела, которому уже сообщили о подозрении в организации схемы незаконных поставок военных товаров из РФ. Им является Андрей Рогоза, фигурировавший в скандальных делах о коррупции в «Укроборонпроме» времен экс-президента Петра Порошенко.

На днях Службa безопaсности Укрaины предъявила обвинение в организации нелегальной ЧВК Евгению Шевченко (известному как агент Национального антикоррупционного бюро Украины) и экс-депутaту от «Самопомощи» Семену Семенченко. Как заявили в СБУ, компания якобы занималась ввозом вне таможенного контроля военных запчaстей и товaров двойного назнaчения из России и перепродажей их госпредприятиям оборонной сферы по зaвышенным ценaм.