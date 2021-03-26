Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко разъезжал по Киеву с обвиняемой по делу об убийстве в центре украинской столицы журналиста Павла Шеремета Юлией Кузьменко, у которой взял интервью по дороге в суд. Соответствующее видео 26 марта парламентарий обнародовал на своем YouTube-канале

Дело Шеремета. В Киеве провели следственный эксперимент с Кузьменко

«Этот выпуск получился необычным, так как врач, волонтер, кандидат в народные депутаты от "ЕС" Юлия Кузьменко до сих пор находится под домашним арестом. Поговорить с ней удалось только по дороге в суд», — написал он.

Кузьменко рассказала об общении со вторым обвиняемым по делу Шеремета Андреем Риффмастером Антоненко, а также о своей работе детским хирургом. В конце передачи Гончаренко и Кузьменко спели песню группы «Скрябин» — «Люди как корабли».

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. В декабре того же года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и участника АТО Андрея Антоненко.