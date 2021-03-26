После произошедшей атаки на здание Офиса президента Украины делать вид, что ничего не произошло, было бы большой ошибкой, утверждает Золотарев. По его словам, со стороны украинской администрации должны последовать какие-то действия, которых по-прежнему нет.
«Большой просчет команды Зеленского — это то, что они так и не сумели взять под контроль правоохранительные ресурсы. Один лейтенант Баканов не означает контроль СБУ, там по-прежнему много людей, которые ориентированы на экс-президента Порошенко, и в критической ситуации на них положиться будет нельзя», — утверждает эксперт.
Интервью с Андреем Золотаревым можно почитать на нашем сайте.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.