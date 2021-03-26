Главная ошибка Зеленского и его партии в том, что они не могут правильно распоряжаться государственными ресурсами, в том числе и правоохранительными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

После произошедшей атаки на здание Офиса президента Украины делать вид, что ничего не произошло, было бы большой ошибкой, утверждает Золотарев. По его словам, со стороны украинской администрации должны последовать какие-то действия, которых по-прежнему нет.

«Большой просчет команды Зеленского — это то, что они так и не сумели взять под контроль правоохранительные ресурсы. Один лейтенант Баканов не означает контроль СБУ, там по-прежнему много людей, которые ориентированы на экс-президента Порошенко, и в критической ситуации на них положиться будет нельзя», — утверждает эксперт.

Эксперт ответил на вопрос, сможет ли Зеленский поднять рейтинг за счет антироссийской истерии © president.gov.ua Андреем Золотаревым можно почитать на нашем сайте.

По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.