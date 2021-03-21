Большой просчет команды президента Владимира Зеленского в том, что она так и не смогла взять под контроль силовые ресурсы, считает политолог Андрей Золотарев

Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

- Андрей, сторонники Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, совершив прямое нападение на администрацию главы государства, при этом полиция в этот протест не вмешивалась. На ваш взгляд, почему силовики допустили бесчинства радикалов?

— Сейчас в Сети идет интенсивная дискуссия относительно того, чьи же там были хлопцы, эти "моджахеды по вызову". Сторонники Порошенко утверждают, что это была провокация Банковой, провокация Авакова и так далее. Хотя если посмотрим на состав участников, там организации, которые аффилированы к структурам, близким к команде Порошенко. Поэтому говорить о том, что там были аваковцы, это натягивать сову на глобус.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Петра Порошенко известный журналист Владимир Бойко, у которого есть очень серьезные инсайдерские источники в правоохранительной системе. Он прямо сказал, что это подопечные Кононенко по кличке Латыш, бывшего замглавы СБУ, который сейчас подвизался в команде Петра Порошенко.

Понятно, что это и Аваков использует как продавец страхов. Да, действительно, к действиям полиции есть очень серьезные вопросы. Скорее, всего, ему важно было показать свою незаменимость в ипостаси продавца страхов. Понятно, что Банковая получает сильный карт-бланш против Порошенко, чтобы показать деструктивность его сторонников. Стерненко — это лишь повод, каждый преследовал свои цели.

Команде Порошенко надо показать чужими руками своему электорату, известная стратегия Сунь Цзы «убить чужим ножом», что Зеленский таки лох, показать слабость президента. Авакову показать свою незаменимость, а команде президента показать деструктивность ее оппонентов.

Но если мы посмотрим на состав участников, то там не аваковские и явно не люди, связанные с Офисом президента, а люди, которые ближе к команде Порошенко и «Евросолидарности».

- Зеленский оказывается в двойственном положении: он бесстрашно вводит санкции против политических оппонентов и тех политиков, которые давно покинули Украину и сошли с политической арены, как, например, Янукович и Азаров, а выходки радикалов терпит…

Геращенко назвал заказчика акции националистов в Киеве © Facebook/Антон Геращенко

Обратите внимание, как только «За життя» попыталась сформировать свое силовое крыло, тут же последовали действия со стороны СБУ и МВД, поскольку это привилегия тех, кто аффилирован с властью.

- Будут ли последствия у этой акции и последуют ли за ней другие?

— Сделать вид, что ничего не произошло, было бы большой ошибкой со стороны Офиса президента, должны последовать какие-то действия. Если ничего не сделать, то войдут во вкус, и следующий раз зайдут в кабинет президента и изрисуют его стол и стены, а куда тогда деваться Владимиру Александровичу?

Один из столпов легитимности любой власти зиждется на моменте силы. Если видят бессилие власти, то неизбежно окно возможностей распахивается во всю ширину. Поэтому у Зеленского ситуация очень непростая. Ему надо принимать жесткие и радикальные решения в адрес условного патриотического в кавычках лагеря.

"Зеленский - лох!" Радикалы напали на Офис президента Украины © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк - Какие это могут быть решения? Запрет правых организаций, аресты их лидеров?

— Да, дело в том, что все они на крючке вплоть до домашних адресов, телефонов, связей. Все это подопечные СБУ и МВД. Продемонстривать, что это терпеть не будут, власти вполне достаточно сил и возможностей. И то, что происходило на Майдане как раз во многом было следствием того, что СБУ давным давно работало в двухрядку. Януковичу изменили еще задолго до февраля.

- Учитывая, что среди радикалов много участников АТО, а в стране хватает вывезенного из зоны военной операции в Донбассе оружия, ситуация может выйти из-под контроля центральной власти…

— Да. но в любом случае сила государства мощнее, чем какая-то частная военизированная парамилитарная организация. Другое дело насколько государство в состоянии контролировать эти процессы. Аваков показывает, что у него есть ключи от этой ситуации, что он гарант условной, пусть и худой стабильности. А большой просчет команды Зеленского — это то, что они так и не сумели взять под контроль правоохранительные ресурсы.

Один лейтенант Баканов не означает контроль СБУ, там по-прежнему много людей, которые ориентированы на экс-президента Порошенко и в критической ситуации на них положиться будет нельзя. И есть Аваков, который пусть и не первый, но точно не второй в этом государстве.