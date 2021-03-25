Украина давно уже оплатила китайскую вакцину, однако ее поставки задерживались. Эксперты связывали с охлаждением отношений Пекина и Киева из-за скандальной экспроприации завода украинского завода «Мотор Сич» у китайских инвесторов.
Ранее Верховная Рада сняла ответственность с производителей вакцин на Украине за последствия прививок.
Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия.
Несколько человек на Украине уже умерли после вакцинации британской вакциной AstraZeneca.