Самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech приземлился в аэропорту «Борисполь» близ Киева, сообщает РИА Новости 25 марта

Украина давно уже оплатила китайскую вакцину, однако ее поставки задерживались. Эксперты связывали с охлаждением отношений Пекина и Киева из-за скандальной экспроприации завода украинского завода «Мотор Сич» у китайских инвесторов.

Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия.

Несколько человек на Украине уже умерли после вакцинации британской вакциной AstraZeneca.