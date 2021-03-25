С начала вакцинирования на Украине выявили 590 случаев побочных реакций на введение индийской вакцины от коронавируса Covishield. Об этом 25 марта сообщает Интерфакс-Украина

Ещё один украинец умер после прививки вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze Игоря Иващенко, из всех зафиксированных случаев 587 носили легкий характер, а остальные вылились в более тяжелые формы и потребовали медицинского наблюдения.

«Это предусмотренные реакции, которые только подтверждают, что вакцина работает», — указал Иващенко.

Он также подчеркнул, что преимущества препарата намного превышают его возможные риски, и призвал граждан спокойно относиться к грядущей вакцинации.

«В мире уже привили более 400 миллионов человек, и никаких серьезных последствий не установлено», — добавил замминистра.

К настоящему времени на Украине зафиксированы два летальных исхода после введения Covishield. В первом случае Минздрав признал причиной смерти острую сердечную недостаточность, во втором — инсульт.

Вакцинация от коронавируса началась в стране 24 февраля. На Украину поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.