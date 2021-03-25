Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук привился от коронавируса COVID-19. Вакцинацию первого президента 25 марта показали в эфире канала «Украина 24»

Отмечается, что 87-летний политик пришел в одну из клиник.

Бывший глава государства решил поддержать акцию по вакцинации населения и доказать безопасность произведенного в Индии препарата Covishield.

Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Андрей Садовой не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также с 20 марта по 9 апреля локдаун ввели Киеве.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.