Отмечается, что 87-летний политик пришел в одну из клиник.
Бывший глава государства решил поддержать акцию по вакцинации населения и доказать безопасность произведенного в Индии препарата Covishield.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Мэр Львова Андрей Садовой не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также с 20 марта по 9 апреля локдаун ввели Киеве.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.