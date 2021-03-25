Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека. Соответствующий указ 24 марта опубликовали на сайте главы государства

Владимир Зеленский подписал указ №119/2021, которым утвердил Национальную стратегию в области прав человека. Стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации. Также реализация стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины в сфере прав человека. В частности, Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом», — говорится в материале.

Отмечается, что результатом реализации стратегии должно стать введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека, согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления и создания на Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

«Кроме того, стратегия будет способствовать реализации целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека», — добавили в офисе.