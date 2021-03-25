Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 24 марта назвал обвинения в государственной измене, выдвинутые против него Киевом, политической расправой, передает РБК

Киев обвинил Азарова в госизмене из-за Харьковских соглашений © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и ему подобных расправиться с политическим оппонентом, затруднить его возвращение на Украину и участие в политической жизни страны.

По его словам, киевские власти «полностью провалились и упали в рейтингах», поэтому и используют подобные методы.

Экс-премьер также подчеркнул, что из Украины «создается нацистская страна», которая должна противостоять России, а все, кто могут выступить против такого курса, зачищаются.

Накануне Государственное бюро расследований Украины заочно сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьер-министру страны из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения). По версии следствия, действуя в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем, Азаров обеспечил согласование договора, направленного якобы «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» под предлогом получения для страны скидки на газ.