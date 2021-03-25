Если бы Украина была ценна для американцев, то они сделали бы так, чтобы у нее не было финансовых сложностей, и тот же МВФ дал бы ей денег. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Запад снимет санкции с Крыма, когда поймет их бесполезность © Youtube / Алексей Зубец Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.

Эксперт отметил, что никаких реальных шагов по восстановлению экономики Украины американцы делать не собираются, и около 70% немецкой политической элиты не понимают, почему они должны оплачивать экономическую неэффективность Украины.

«Украина была интересна, когда была иллюзия, что Запад строит витрину, которая будет работать на Белоруссию, Россию и другие постсоветские государства как результат западного вмешательства в украинские дела. Но никакой витрины не получилось, Украина — недееспособное государство. То, что Украина идет к кризису и ликвидации, было понятно еще в апреле 2014 года, когда она вступила на путь конфронтации и войны с собственным народом», — указал Зубец.

Ключевой фактор, дестабилизирующий Украину, это не война на Донбассе, не политические сложности, а полный развал налоговой системы и системы внутренних финансов, при котором уже сейчас правительство не может наполнить бюджет, считает экономист.

Нынешняя система власти на Украине спасти внутреннюю экономическую ситуацию не может, на Западе это тоже видят, поэтому они хотят избавиться от Украины с выгодой для себя, заключил собеседник издания.

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