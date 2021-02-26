Для Евросоюза Украина – это головная боль, которая может привести к дестабилизации Европы, считает доктор экономических наук Алексей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее президент Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.

- Алексей Николаевич, в одном из интервью нашему изданию вы говорили, что Украина становится все более дорогим инструментом для Запада из-за упадка экономики. Означает ли заявление Байдена, что стратегия Запада в отношении Украины остается неизменной?

— Это не более чем риторика. Это ритуальная фраза, которая означает, что «Америка вернулась». Но дело в том, что на Украине интересы США и Европы прямо противоположны. Для Евросоюза Украина — это головная боль, которая может привести к дестабилизации Европы.

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Поэтому заявление Байдена — это точка зрения американцев. Это не точка зрения Европы. Основной вклад в экономическую безопасность Украины делает Европа и Россия, как ни странно, потому что во время холодов Россия могла одним движением рубильника уронить украинскую экономику. Но не стала этого делать, что позволило Украине пройти тяжелый погодный кризис.

Россия не заинтересована в том, чтобы Украина развалилась и на наших границах возник еще один очаг напряженности, который будет стоить дополнительные миллиарды долларов.

- Как следует тогда понимать слова Байдена?

— Слова Байдена о том, что Украина для них очень ценна, не надо принимать в расчет, если мы говорим о долгосрочной устойчивости Украины. Если бы Украина была ценна для американцев, то они сделали бы так, чтобы у нее не было финансовых сложностей, и МВФ дал бы денег, так как голос США в МВФ если не решающий, то один из главных.

Это значит, что никаких реальных шагов по восстановлению экономики Украины американцы делать не собираются. Около 70% немецкой политической элиты не понимают, почему они должны оплачивать экономическую неэффективность Украины.

Украина была интересна, когда была иллюзия, что Запад строит витрину, которая будет работать на Белоруссию, Россию и другие постсоветские государства как результат западного вмешательства в украинские дела.

Но никакой витрины не получилось, Украина — недееспособное государство. То, что Украина идет к кризису и ликвидации, было понятно еще в апреле 2014 года, когда она вступила на путь конфронтации и войны с собственным народом.

Спустя шесть лет мы увидили, что эти прогнозы оправдались, и политические и экономические механизмы, которые действуют на Украине, не предполагают ее восстановления как самостоятельного и эффективного государства. Это понимают и европейцы, и американцы.

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Одним из индикаторов больших внутренних проблем является выросший интерес к российским СМИ. С лета прошлого года на Украине начался резкий спрос на просмотр российского ТВ через интернет. Интерес к российским СМИ снизился, когда царила эйфория, связанная с приходом Зеленского к власти. Потом он снова начал расти, когда стало понятно, что это обман и никакого серьезного облегчения не будет.

Тогда же индекс социальных настроений после резкого взлета в 2019 и 2020 годах начал снижаться. Сегодня экономические настроения украинского населения находятся на уровне 2014 — 2015 годов, когда украинская экономика рушилась на глазах. То есть по уровню социальных настроений Украина вернулась в точку крайне серьезного политического и экономического кризиса.

- В чем заключается задача Запада в отношении Украины на сегодняшний день?

— Нынешняя система власти на Украине спасти внутреннюю экономическую ситуацию не может. На Западе это тоже видят, поэтому задача Запада на сегодняшний день — избавиться от Украины с выгодой для себя. Сказать, что «вы все идиоты, в кого мы столько лет вкладывали деньги!», они не могут, потому что это означает дискредитацию людей, которые поддерживали украинский режим все эти годы.

Но организовать серьезную провокацию и списать Украину с баланса они могут. Есть несколько сценариев. Первый — это военный, к сожалению, он становится более актуальным в последнее время. А второй — это раздел сфер влияния между Россией и Европой, чтобы стабилизировать эту проблему и закрыть ее.

Но людей, которые хотят войны, тоже довольно много, и сейчас решается, в какую сторону пойдет Украина. Военное решение для Украины будет полной катастрофой. У нас в стране довольно много людей, которые заявляют, что Россия к войне готова.

Например, один из спикеров общественного мнения Сергей Михеев на пресс-конференции сказал, что украинскую проблему надо решать, в том числе и силовым путем.

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К сожалению, вероятность жесткого варианта развития событий сегодня доминирует. Жесткость заявлений Лаврова и околоправительственных спикеров рассчитана на то, чтобы послать сигнал, что Россия не будет смотреть спокойно, как нам пытаются нанести ущерб, взорвав Украину.

Надеюсь, что жесткие слова Лаврова дойдут до наших западных «партнеров» и объяснят им, что России надоело быть безответным мальчиком для битья.

— В начале февраля Зеленский своим указом заблокировал работу трех телеканалов, которые связывают с пророссийским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Тем не менее, каких-то массовых акций сторонников Медведчука мы не наблюдали. Напротив, когда праворадикала Сергея Стерненко суд отправил за решетку на семь лет, его сторонники устроили потасовку с полицией под Офисом президента. Насколько праворадикальные идеи популярны среди украинцев, и вероятен ли приход к власти политика правого толка на Украине?

— Крайне незначителен, потому что правые партии не обладают серьезным весом на Украине. Приход такого человека к власти невозможен, он никогда не получит общенациональной поддержки, кстати, и на Западной Украине тоже. Интерес населения Западной Украины состоит не в том, чтобы бороться за власть в Харькове, а в том, чтобы ездить в Европу на заработки.

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Сам Медведчук на организацию массовых протестов не пошел, потому что ему пришили бы попытку госпереворота и остаток жизни он провел бы в тюрьме. Другие олигархи тоже на это не пошли, потому что Медведчук для них конкурент.

История с закрытием телеканалов не очень понятна. С точки зрения логики эти действия должны были быть привязаны либо к досрочным выборам, когда нужно закрыть рот оппозиционным телеканалам, либо к войне, когда президенту не нужна медийная система, которая будет работать против него.

Не понятен и смысл введения личных санкций против Медведчука. Он не разорится, даже если все имущество на территории Украины будет арестовано. Возникает предположение, что это попытка личного оскорбления президента Путина и попытка спровоцировать Россию.