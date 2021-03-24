Начиная с 27 марта в Киеве на 2 гривны (5,45 рубля) повысится стоимость проезда в маршрутке, причиной чему перевозчики называют жесткий карантин, который был объявлен в украинской столице, передает Интерфакс-Украина 24 марта

Маршрутка в эмиграцию. Цены перевозчиков делают невозможной жизнь украинцев © Facebook, Маршрутка UA

«Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тысяч гривен (46,4 тыс. руб. — Ред.) штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали», — рассказал глава Ассоциации Игорь Моисеенко.

По его словам, уже в эту субботу, 27 марта, примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 гривен (с 21,8 до 27,3 рубля). Но и в этом случае работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже затрат на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.

«"Киевпастрансу" (муниципальная компания, которая управляет общественным транспортом в Киеве. — Ред.) проще — им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили. Потому что сегодня киевские водители маршруток получили уже около 100 протоколов по 17 тысяч гривен», — подчеркнул Моисеенко.

Он также отметил, что большинство перевозчиков попросту обанкротится за неделю работы по существующим правилам «красных» зон.

С 23 марта в Киеве были введены ограничения «красной» зоны карантина из-за коронавируса. В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.