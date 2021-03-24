Власти Украинской ССР проигнорировали мнение людей, высказавшихся за сохранение СССР, потому что руководству республики во главе с Леонидом Кравчуком нужны были другие результаты. Он собирался торговаться с союзным центром за полномочия. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко o главном​​​​​​​: что получила Россия вместе с Крымом? © кадр из видео Украина.ру

«Кравчуку было все равно, нужно ли было торговаться с Горбачевым, или с Ельциным. Горбачев был более слабым политиком, его он собирался объехать на кривой козе. Ельцин был более сильным политиком, и ему пришлось создавать себе лучшие позиции для торгов: мол, у меня со всех сторон бумажки о независимости, у меня весь народ за это проголосовал, и Рада проголосовала», — указал эксперт.

На самом деле Кравчук сам не ожидал, что Ельцин не стал бороться за союзную власть и предпочел как можно скорее подписать соглашения, по которым СССР прекратил свое существование, напомнил политолог.

Для Кравчука это было серьезным ударом, поскольку хотя Украина на тот момент была богатой страной, он не понимал, как ей управлять, тем более что значительная часть того, чем жила Украина, шло извне, и это обеспечивал союзный центр, подчеркнул Ищенко.

Кравчук хотел получить как можно больше власти и нести как можно меньше ответственности, чтобы материальное обеспечение республики осуществлялось само собой, но эта мечта не сбылась, заключил собеседник издания.

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