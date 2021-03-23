«Уже сейчас там (в Чернобыле. — Ред.) есть отели. Они слабы по «звездам», но чистые и аккуратные… Мы строим дороги. В этом году будут восстановлены все дороги к основным локациям. Мы делаем новый проект КПП, где нужно улучшить сервисы, чтобы можно было быстро пройти пропускной пункт, отдохнуть, поесть», — рассказал замминистра.
По словам Боруховского, для развития инфраструктуры в Чернобыле уже подготовлены соответствующие проекты. Он отметил, что планируется увеличивать поток туристов ежегодно вдвое. В настоящее время продолжается работа по привлечению инвесторов.
Ранее сообщалось, что для туристов Чернобыльской зоны разработали уникальные маршруты на украинском вездеходе SHERP. С сентября прошлого года посетители могут осмотреть затопленные баржи, пристани и технику, которую использовали еще ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, ЧП расценивается как крупнейшее за всю историю атомной энергетики. Ликвидировать его приехали специалисты со всего Советского Союза. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек. На данный момент уровень радиации в зоне отчуждения не признан учеными безопасным для человека.