Чернобыльская зона станет одной из избранных туристических объектов, которые будут предусматривать наличие инфраструктуры - дорог, кафе, ресторанов, а также гостиниц. Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский в эфире телеканала «Дом», передает 23 марта агентство «Укринформ»

«Уже сейчас там (в Чернобыле. — Ред.) есть отели. Они слабы по «звездам», но чистые и аккуратные… Мы строим дороги. В этом году будут восстановлены все дороги к основным локациям. Мы делаем новый проект КПП, где нужно улучшить сервисы, чтобы можно было быстро пройти пропускной пункт, отдохнуть, поесть», — рассказал замминистра.

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Ранее сообщалось, что для туристов Чернобыльской зоны разработали уникальные маршруты на украинском вездеходе SHERP. С сентября прошлого года посетители могут осмотреть затопленные баржи, пристани и технику, которую использовали еще ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, ЧП расценивается как крупнейшее за всю историю атомной энергетики. Ликвидировать его приехали специалисты со всего Советского Союза. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек. На данный момент уровень радиации в зоне отчуждения не признан учеными безопасным для человека.