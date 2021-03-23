Повторно прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет уже нельзя. Об этом врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила в эфире «Соловьев LIVE» 23 марта

Песков рассказал, какой вакциной от COVID-19 привьется Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — объяснила врач.

Она уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими российскими вакцинами — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» и вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.