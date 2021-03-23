По ее словам, векторная вакцина, каковой является «Спутник», дает достаточно высокий подъем антител, в связи с чем предполагается, что она будет иметь длительный эффект.
«Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — объяснила врач.
Она уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими российскими вакцинами — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» и вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.