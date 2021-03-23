На день рождения Ивлеевой пришла журналистка Ксения Собчак, блогер Даня Милохин, исполнители Лолита и Николай Басков, но больше всех удивил визит юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.
«Для меня это тоже было большим шоком, и я до сих пор очень сильно этим горжусь, потому что человек пришел поздравить меня, именно ко мне на день рождения, что мне было безумно приятно, и она об этом знает. Наверное, она чувствует мою искренность и что-то ей во мне нравится», — прокомментировала ситуацию Ивлеева.
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Она рассказала, что познакомилась с Пугачевой лично совсем недавно, примерно год назад, когда решила снять новогодний фильм. В процессе работы над ним один из героев ее шоу Максим Галкин предложил снять в своем замке пару сцен.
Ивлеева рассказала, что была очень удивлена, когда на пороге дома ее встретила сама Пугачева, которая заявила, что ей нравится не только блогерша, но и ее эпатажный муж рэпер Элджей.