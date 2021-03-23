Блогер и ведущая Настя Ивлеева отметила свой 30-летний юбилей, куда пригласила всю светскую тусовку страны. Мероприятие состоялось уже больше двух недель назад, а вопросы журналистов все не утихают. На этот раз блогер ответила, как ей удалось уговорить прийти певцу Аллу Пугачеву, написала 22 марта «Экспресс газета»

«Необъяснимо, но факт»: Дружко внесли в черный список Украины © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Ксения Собчак, блогер Даня Милохин, исполнители Лолита и Николай Басков, но больше всех удивил визит юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

«Для меня это тоже было большим шоком, и я до сих пор очень сильно этим горжусь, потому что человек пришел поздравить меня, именно ко мне на день рождения, что мне было безумно приятно, и она об этом знает. Наверное, она чувствует мою искренность и что-то ей во мне нравится», — прокомментировала ситуацию Ивлеева.

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Она рассказала, что познакомилась с Пугачевой лично совсем недавно, примерно год назад, когда решила снять новогодний фильм. В процессе работы над ним один из героев ее шоу Максим Галкин предложил снять в своем замке пару сцен.

Ивлеева рассказала, что была очень удивлена, когда на пороге дома ее встретила сама Пугачева, которая заявила, что ей нравится не только блогерша, но и ее эпатажный муж рэпер Элджей.