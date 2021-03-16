Супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил в сеть общее фото со дня рождения Ивлеевой, где они стоят в компании именинницы, 39-летней ведущей Ксении Собчак и 19-летнего блогера Дани Милохина.
Судя по снимку, сказал Ургант, «Рождественские встречи» сильно изменились, да и время их проведения как-то неожиданно «съехало» на 8 марта.
«Фотография эта очень многослойная на самом деле. По кому-то видно, что скоро начинается весенний призыв. По кому-то видно, что начинается дачный сезон, посевная, и надо ставить пугало, чтобы отгонять грачей. По кому-то видно, что Алла Борисовна замечательно выглядит… По кому-то видно: "А что здесь делает Собчак, я ее не приглашала?!"» — пошутил Ургант.
Прокомментировал он и общее фото Пугачевой с мужем Ивлеевой — исполнителем хип-хопа Элджеем. По версии ведущего, после того как этот снимок был сделан, примадонна повернулась к музыканту и сказала: «Игорь, как же тебе хорошо без усов!»
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Последние несколько лет, за исключением карантинного года, Пугачева с удовольствием посещает самые разные мероприятия, в том числе дни рождения, где ее никто не ожидал увидеть.
Фанаты примадонны шутят, что случайно оброненная Пугачевой фраза юности «Буду вечно с молодым», сбывается не только в личной жизни, друзей артистка тоже выбирает все моложе.
Кстати, в одном из интервью Пугачева говорила, что отчасти чувствует себя нереализованной и хочет «добрать молодежности», потому что в юности писала много песен, похожих на те, что выпустила позже певица Земфира, но на советской эстраде не было места для «родинок и черточек».