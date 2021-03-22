Швеция хочет производить российскую вакцину от коронавируса
Швеция хочет производить российскую вакцину от коронавируса
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
В понедельник, 22 марта, российский лидер провел совещание по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Он заверил, что в России удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Путин назвал российские вакцины от коронавируса абсолютно надежными и безопасными. По его словам, ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты.

Он поблагодарил за самоотверженный труд представителей фармацевтических компаний — производителей вакцин, всех сотрудников таких фирм.

С начала пандемии в стране было выявлено 4,46 млн случаев инфицирования. За сутки заболели 9 284 россияна.