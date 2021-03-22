Президент России Владимир Путин высказал намерение вакцинироваться от коронавируса 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости

Швеция хочет производить российскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Он заверил, что в России удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Путин назвал российские вакцины от коронавируса абсолютно надежными и безопасными. По его словам, ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты.

Он поблагодарил за самоотверженный труд представителей фармацевтических компаний — производителей вакцин, всех сотрудников таких фирм.

С начала пандемии в стране было выявлено 4,46 млн случаев инфицирования. За сутки заболели 9 284 россияна.