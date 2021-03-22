В понедельник, 22 марта, российский лидер провел совещание по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
Он заверил, что в России удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом.
Путин назвал российские вакцины от коронавируса абсолютно надежными и безопасными. По его словам, ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты.
Он поблагодарил за самоотверженный труд представителей фармацевтических компаний — производителей вакцин, всех сотрудников таких фирм.
С начала пандемии в стране было выявлено 4,46 млн случаев инфицирования. За сутки заболели 9 284 россияна.