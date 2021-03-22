Водитель автомобиля Honda Accord, который пытались задержать сотрудники полиции, взорвал гранату на проспекте Мира в ночь на понедельник. Об этом 22 марта сообщает «Житомир.info» со ссылкой на собственные источники

«При попытке задержания автомобиля Honda Accord водитель автомобиля 1985 г.р. пытался сопротивляться и взорвал гранату. В результате подрыва потерял часть руки и был госпитализирован», — говорится в сообщении.

В Житомирской области перекрыли трассу из-за мусора © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Также сообщается, что мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без документов и в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Кроме того, 16 марта этого года его задерживали за нарушение ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).