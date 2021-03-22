Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, который своей борьбой за борщ стал известен уже и за пределами Украины, объяснил журналистам, почему ему было так важно доказывать, что борщ — украинское блюдо. Об этом на днях написал сайт Dsnews.ua

«Мне хотелось создать какую-то программу, связанную с нашей идентичностью, пониманием себя, однако слишком сложные концепции сейчас внедрить невозможно. Надо было взять что-то уже известное и вокруг него выстроить идейное поле. Борщ людям понятен и интересен», — объяснил повар.

По его словам, брать за основу украинской кулинарной идентичности что-то сложное не было смысла, так как «не поймут, потому что нового боятся». Этот вывод кулинар объяснил количеством посещений своего сайта, где самые открываемые страницы посвящены давно известным и полюбившимся людям блюдам, например сырникам.

Порноактриса Саша Грей отхватила от украинцев за «русский борщ» © Саша Грей/Инстаграм

К слову, другие представители кулинарной индустрии Украины все же решили сделать ставку на новое, создав блюдо, претендующее на звание настоящего киевского кушанья — Kyiv Pie. Это пирог в виде солнца с разными начинками.

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Борщ — разновидность супа на основе свеклы, точные время и место происхождения неизвестны. В словаре В.И. Даля — род щей, похлебка из квашеной свеклы на говядине, свинине или свином сале.

Является традиционным блюдом славянской кухни, имеющимся под сходными названиями у большинства славянских народов: русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев, румын, молдаван.